24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा अपडेट, 29 लाख नामों पर फैसला, सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पूरक मतदाता सूची जारी की है। करीब 60 लाख संदिग्ध नामों में से 29 लाख पर फैसला हो चुका है। कितने नाम जुड़े या हटे, यह अभी साफ नहीं है। आगामी मतदान से पहले यह अपडेट बेहद अहम माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 24, 2026

West Bengal Assembly Election 2026

West Bengal Assembly Election 2026

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मतदाता सूची को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। देर रात केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद पहली सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी। रात करीब 11:55 बजे यह सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों पर अब फैसला हो चुका है। दरअसल, 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नामों को जांच के दायरे में रखा गया था। यह संख्या करीब 60 लाख बताई गई थी। इसके बाद इन मामलों की जांच के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक करीब आधे मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, लगभग 29 लाख नामों पर फैसला हो चुका है।

West Bengal Assembly Election 2026: जानें डिटेल्स


हालांकि, नई सप्लिमेंट्री लिस्ट को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने नाम जोड़े गए और कितने हटाए गए। इस बारे में फिलहाल कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ, कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि वेबसाइट पर लिस्ट तो आ गई, लेकिन उसे डाउनलोड करना आसान नहीं था। अगर जांच प्रक्रिया की बात करें, तो अधिकारियों का कहना है कि यह काम काफी सावधानी और नियमों के तहत किया गया है। हर मामले को अलग-अलग देखा गया, और फिर तय किया गया कि कौन सा नाम सही है और कौन नहीं। आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 कब है?


अब सवाल यह है कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा 23 और 29 अप्रैल को। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। लिस्ट जारी होने के साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी, क्योंकि जांच का काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

24 Mar 2026 06:06 am

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा अपडेट, 29 लाख नामों पर फैसला, सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Elections: चुनाव आयोग के एक्शन से मचा हड़ंकप, 73 रिटर्निंग अफसरों को हटाया

Election Commission
राष्ट्रीय

अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर जुबानी हमला, कहा- “युद्ध का अंदेशा होने के बावजूद नहीं की तैयारी और…”

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

तेल संकट ने बढ़ाई टेंशन! इन देशों का हुआ बुरा हाल, जानिए भारत की स्थिति?

OIL PROBLEM
राष्ट्रीय

जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खबर, PM मोदी के भाषण के बाद मिली देश को एक और कामयाबी

pm modi
राष्ट्रीय

गैस-तेल संकट: घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर आया बड़ा अपडेट

LPG
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.