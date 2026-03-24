बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा अपडेट, 29 लाख नामों पर फैसला, सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मतदाता सूची को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। देर रात केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद पहली सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी। रात करीब 11:55 बजे यह सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों पर अब फैसला हो चुका है। दरअसल, 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नामों को जांच के दायरे में रखा गया था। यह संख्या करीब 60 लाख बताई गई थी। इसके बाद इन मामलों की जांच के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक करीब आधे मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, लगभग 29 लाख नामों पर फैसला हो चुका है।