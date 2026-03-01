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तेल संकट ने बढ़ाई टेंशन! इन देशों का हुआ बुरा हाल, जानिए भारत की स्थिति?

तेल संकट के कारण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों ने कई खास कदम उठाए हैं, जिनमें एक्स्ट्रा पब्लिक हॉलिडे, वर्क-फ्रॉम-होम मैंडेट, फ्यूल राशनिंग और लिमिटेड फ्यूल रिजर्व को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल शटडाउन शामिल हैं।

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 23, 2026

OIL PROBLEM

तेल संकट (सोर्स: ANI एक्स)

तेल संकट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और कई देशों की हालत खराब होने लगी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक साफ दिखाई दे रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ देशों को एक्स्ट्रा पब्लिक हॉलिडे घोषित करने पड़े, तो कहीं वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगह फ्यूल की राशनिंग शुरू हो गई है और इंडस्ट्री तक बंद करनी पड़ी है ताकि सीमित ईंधन बचाया जा सके।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक, यह संकट 1970 के दशक के तेल संकट और 2022 के रूस-यूक्रेन वॉर के कारण गैस संकट जितना बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत भी इस संकट की चपेट में आएगा या स्थिति संभली हुई है? आइए जानते हैं…

जानिए इन देशों की कैसी है हालत?

श्रीलंका ने बुधवार को स्कूलों, यूनिवर्सिटी और गैर-जरूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी पब्लिक हॉलिडे घोषित किया। आइलैंड देश ने फ्यूल राशनिंग भी शुरू की है, जिसमें प्राइवेट गाड़ियों को हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर फ्यूल मिलेगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 200 लीटर तक फ्यूल ले सकता है।

पड़ोसी बांग्लादेश ने बिजली का लोड कम करने के लिए सभी यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी हैं। फ्यूल राशनिंग 8 मार्च को शुरू की गई थी, और बिजली बचाने के लिए घरों को 5 घंटे के रोलिंग ब्लैकआउट से गुजरना पड़ रहा है। देश ने तोड़फोड़ रोकने और स्टॉक की सुरक्षा के लिए बड़े ऑयल डिपो पर अपनी सेना तैनात करने की हद तक भी जा चुका है।

छोटे से हिमालयी देश भूटान ने जमाखोरी रोकने के लिए जेरी कैन में फ्यूल बेचने पर बैन लगा दिया है और फ्यूल का इस्तेमाल कम करने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम शुरू किया है, जिसे इमरजेंसी सर्विस के लिए बचाया जा रहा है।

पाकिस्तान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चार दिन का वर्किंग वीक और 50 परसेंट वर्क-फ्रॉम-होम शुरू किया है। इसके अलावा, पिछले दो हफ्तों से स्कूल और कॉलेज बंद हैं।

फिलीपींस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चार दिन का वर्किंग वीक शुरू किया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। देश ने गैर-जरूरी पब्लिक सेक्टर ट्रैवल पर भी बैन लगा दिया है।

वियतनाम ने बिजनेस से वर्क-फ्रॉम-होम शुरू करने को कहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और कारपूलिंग को बढ़ावा दिया है।

म्यांमार रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को ऑड-ईवन दिनों में बदलने पर रोक लगा रहा है। बताया जा रहा है कि फ्यूल की बड़ी कमी की वजह से लोकल पेट्रोल स्टेशन बंद हो रहे हैं।

पूरे अफ़्रीका में भी हालात उतने ही खराब हैं। मिस्र ने 28 मार्च से मॉल, रेस्टोरेंट और रिटेलर्स को हफ़्ते के दिनों में रात 9 बजे तक बंद करने का ऑर्डर दिया है। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक बंद हो जाती हैं। बिजली की खपत कम करने के लिए रोशनी वाले बिलबोर्ड भी बंद कर दिए गए हैं।

केन्या ने फ़्यूल राशनिंग शुरू की है, और एक्सपोर्ट पर असरदार बैन की घोषणा की गई है। एनर्जी रेगुलेटर ने चेतावनी दी है कि इन पाबंदियों के बाद भी मौजूदा स्टॉक अप्रैल तक ही चलेगा।

साउथ अफ़्रीका में, डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज ने इंडस्ट्री लेवल पर "कंट्रोल्ड एलोकेशन मेज़र्स" लागू किए हैं ताकि सही डिस्ट्रीब्यूशन पक्का किया जा सके और कई प्रांतों में डीजल के साइन काले होने पर पैनिक-बाइंग को रोका जा सके।

न्यूज़ीलैंड सरकार 1979 के जमाने की "कार-लेस डे" पॉलिसी को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत गाड़ी चलाने वाले हर हफ़्ते एक नो-ड्राइविंग दिन तय करेंगे। देश रिजर्व से 1.57 मिलियन बैरल रिलीज करके फ्यूल स्टॉक मॉनिटरिंग का सहारा ले रहा है। इसके अलावा, जेट फ्यूल की ऊंची कीमतों के कारण एयर न्यूज़ीलैंड की लगभग 1,100 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे 44,000 यात्री प्रभावित हुए हैं।

यूरोप में, स्लोवाकिया की सरकार ने जमाखोरी और कमी को रोकने के लिए ऑफिशियल डीजल खरीद कोटा लागू किया है, जिससे हर खरीदार को कितना डीजल मिल सकता है, इसकी लिमिट तय की गई है।

स्लोवेनिया ने अपने फ्यूल स्टेशनों पर कारों के लिए 30 लीटर और ट्रकों के लिए 200 लीटर के साथ फ्यूल राशनिंग शुरू की है ताकि कमी को रोका जा सके और ज्यादा माँग के बीच लोकल सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

भारत की स्थिति?

पिछले दिनों भारत सरकार ने साफ किया कि देश में गैस और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। रिफाइनरियां पहले से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं और उनके पास पर्याप्त कच्चा तेल (क्रूड) मौजूद है।

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Published on:

23 Mar 2026 11:06 pm

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