तेल संकट ने बढ़ाई टेंशन! इन देशों का हुआ बुरा हाल, जानिए भारत की स्थिति?

तेल संकट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और कई देशों की हालत खराब होने लगी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक साफ दिखाई दे रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ देशों को एक्स्ट्रा पब्लिक हॉलिडे घोषित करने पड़े, तो कहीं वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगह फ्यूल की राशनिंग शुरू हो गई है और इंडस्ट्री तक बंद करनी पड़ी है ताकि सीमित ईंधन बचाया जा सके।