अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर जुबानी हमला, कहा- “युद्ध का अंदेशा होने के बावजूद नहीं की तैयारी और…”

Arvind Kejriwal on Modi Government: मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर दुनिया के कई देशों पर साफ दिखने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर महसूस किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि सरकार इस संभावित संकट को पहले से भांपने में नाकाम रही। उनका आरोप है कि अगर समय रहते सही तैयारी की गई होती, तो आज देश को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया को पहले से अंदेशा था कि हालात बिगड़ सकते हैं, तो फिर भारत सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए।