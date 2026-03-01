इंडिगो ने Air india के पूर्व MD आलोक सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

इंडिगो के प्रमोटर और MD राहुल भाटिया ने आलोक सिंह की नियुक्ति होने पर उनका स्वागत किया है। राहुल भाटिया ने कहा कि हम आलोक सिंह और टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोग मिलकर कार्यात्मक प्राथमिकताओं पर काम करेंगे, जिनका उद्देश्य कंपनी के हित में आवश्यक सुधार, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और शेयर धारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करना है। भाटिया ने कहा कि हम आलोक सिंह को लाकर रणनीतिक दूरदर्शिता और परिचालन क्षमता का असाधारण मिश्रण लेकर आए हैं।विमानन प्रणाली की उनकी व्यापक समझ हमारे लिए अमूल्य साबित होगी, क्योंकि हम एक अधिक चुस्त, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार संगठन का निर्माण कर रहे हैं।