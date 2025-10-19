बंगाल में फिर बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, पार्टी ने कहा भाड़े के गुंडों से नहीं डरेंगे हम

बता दे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, डुअर्स और तराई क्षेत्र में गोरखा से जुड़े मामलों के लिए एक सरकारी वार्ताकार (इंटरलोक्यूटर) को नियुक्त करने का फैसला लिया है। बिष्ट ने अपने पोस्ट में इस बात की जिक्र करते हुए इस ओर इशारा किया कि यह हमला इस फैसले के विरोध में हुआ है। इस पोस्ट के जरिए बिष्ट ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जो लोग कोलकाता के वफ़ादार हैं, अगर उन्हें लगता है कि ऐसे हमलों से हम घबरा जाएंगे, तो वे ग़लत हैं। हम डरे हुए नहीं हैं, और इस तरह के कायरतापूर्ण हमले सिर्फ़ हमारे हौसलों को और बढ़ाते हैं।