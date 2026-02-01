“उनके जैसा घमंडी और झूठा नहीं देखा”, बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने साधा ज्ञानेश कुमार पर निशाना

ममता ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भाजपा (BJP) के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले ही सरकार चुन लेगा? हम देख रहे हैं आपके पास भाजपा की शक्ति है। हमारे पास जनता की शक्ति है। इसलिए हमने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें बेइज्जत किया। मैं कह रही हूं कि इस तरह का चुनाव आयोग बहुत अहंकारी है। उन्होंने एक खास रवैये से बात की। जानबूझकर उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। उन्होंने बुरा बर्ताव किया और हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने कहा, मुझे खेद है कि हम न्याय के लिए आपके पास आए। हमें न्याय नहीं मिला, बल्कि आप अन्याय कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग झूठा है। हमारे सवालों के बाद ब्रीफिंग दे रहा है। सब बकवास है, सब झूठ है। हमने पांच पत्र दिए और उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया।"