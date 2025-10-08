Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पहले पत्नी और 7 साल के मासूम बेटे का काटा गला, फिर दी खुद की जान

मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने पहले पत्नी और बेटे की गला काट कर हत्या कर दी और फिर फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच के अनुसार, पति पत्नी में विवादों के चलते शख्स ने यह कदम उठाया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 08, 2025

West Bengal crime

मुर्शिदाबाद के व्यक्ति ने पहले पत्नी और बेटे का मारा फिर की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बेलडांगा नगर में एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे की हत्या की और फिर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर कर ली। शुरुआती जांच के अनुसार, पारिवारिक क्लेश के चलते आदमी ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है।

संजित की मां ने बेटे को पंखे से लटके देखा

पुलिस के अनुसार, संजित हल्दर (40), उनकी पत्नी मौसमी हल्दर (28), और उनके नाबालिग बेटे रेयान हल्दर (7) के शव बुधवार सुबह संजित की मां को मिले थे। उनके बयान के अनुसार, उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे संजित को उसके कमरे के पंखे से लटके देखा था। इसे देख कर वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। संजित की मां की आवाज सुन पड़ोसी इकट्ठा हो गए और कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां उन्हें खुन से लथपथ मौसमी और रेयान के गला कटे हुए शव मिले।

पुलिस ने मौके पर पहुंच शवों को कब्जे में लिया

इसके बाद तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को मामले की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए भिजवा दिया। शुरुआती जांच के अनुसार, संजित ने मंगलवार रात को पहले अपनी पत्नी और बेटे का गला काटा और फिर खुद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। संजित की मां ने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए बताया कि, संजित और उसकी पत्नी में किसी कारण से पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था।

संजित की मां और बहन ने दिया बयान

मां ने आगे बताया कि, एक बार दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि संजित घर छोड़ कर चला गया था। बाद में उसे मना कर वापस घर लाया गया। संजित की मां ने कहा कि, शायद इन्हीं विवादों के बहुत अधिक बढ़ जाने से मेरे बेटे ने यह भयानक कदम उठाया है। संजित की बहन शिबानी मोंडल ने कहा कि, उनका भाई अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। जब भी उसकी पत्नी और हम लोगों के बीच कोई विवाद होता था तो वह अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता था। ऐसे में उसका इस तरह का कदम उठाया सच में चौंकाने वाला है।

Updated on:

08 Oct 2025 03:21 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:20 pm

Hindi News / National News / पहले पत्नी और 7 साल के मासूम बेटे का काटा गला, फिर दी खुद की जान

राष्ट्रीय
