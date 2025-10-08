पहले पत्नी और 7 साल के मासूम बेटे का काटा गला, फिर दी खुद की जान

मुर्शिदाबाद के व्यक्ति ने पहले पत्नी और बेटे का मारा फिर की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बेलडांगा नगर में एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे की हत्या की और फिर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर कर ली। शुरुआती जांच के अनुसार, पारिवारिक क्लेश के चलते आदमी ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, संजित हल्दर (40), उनकी पत्नी मौसमी हल्दर (28), और उनके नाबालिग बेटे रेयान हल्दर (7) के शव बुधवार सुबह संजित की मां को मिले थे। उनके बयान के अनुसार, उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे संजित को उसके कमरे के पंखे से लटके देखा था। इसे देख कर वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। संजित की मां की आवाज सुन पड़ोसी इकट्ठा हो गए और कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां उन्हें खुन से लथपथ मौसमी और रेयान के गला कटे हुए शव मिले।
इसके बाद तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को मामले की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए भिजवा दिया। शुरुआती जांच के अनुसार, संजित ने मंगलवार रात को पहले अपनी पत्नी और बेटे का गला काटा और फिर खुद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। संजित की मां ने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए बताया कि, संजित और उसकी पत्नी में किसी कारण से पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था।
मां ने आगे बताया कि, एक बार दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि संजित घर छोड़ कर चला गया था। बाद में उसे मना कर वापस घर लाया गया। संजित की मां ने कहा कि, शायद इन्हीं विवादों के बहुत अधिक बढ़ जाने से मेरे बेटे ने यह भयानक कदम उठाया है। संजित की बहन शिबानी मोंडल ने कहा कि, उनका भाई अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। जब भी उसकी पत्नी और हम लोगों के बीच कोई विवाद होता था तो वह अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता था। ऐसे में उसका इस तरह का कदम उठाया सच में चौंकाने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग