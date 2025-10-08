पहले पत्नी और 7 साल के मासूम बेटे का काटा गला, फिर दी खुद की जान

मां ने आगे बताया कि, एक बार दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि संजित घर छोड़ कर चला गया था। बाद में उसे मना कर वापस घर लाया गया। संजित की मां ने कहा कि, शायद इन्हीं विवादों के बहुत अधिक बढ़ जाने से मेरे बेटे ने यह भयानक कदम उठाया है। संजित की बहन शिबानी मोंडल ने कहा कि, उनका भाई अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। जब भी उसकी पत्नी और हम लोगों के बीच कोई विवाद होता था तो वह अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता था। ऐसे में उसका इस तरह का कदम उठाया सच में चौंकाने वाला है।