अपने ही हाथों से उजाड़ा अपना सुहाग, मामूली लड़ाई से नाराज पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

मालदा में पत्नी के की पति की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां मामूली लड़ाई से नाराज एक पत्नी ने अपने पति के पेट में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। यह मामला बामनगोला इलाके का है और मृतक की पहचान बिस्वजीत सरकार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकार की पत्नी, पम्पा रॉय को गिरफ्तार कर लिया है।
शुरुआती जांच के अनुसार, सरकार और रॉय ने छह साल पहले लव मैरिज की थी और दोनों के एक चार साल की बेटी भी है। सरकार एक प्लाज़ा पर काम करता था और उसके अक्सर अपनी पत्नी से झगड़े होते रहते थे। शनिवार रात को साढ़े आठ बजे करीब जब सरकार काम से घर लौटा, तो दोनों पति-पत्नी के बीच फिर से इसी तरह का विवाद शुरू हो गया। रॉय ने उसे घर के अंदर आने से रोका, लेकिन वह उसे धक्का देकर घर में घुस गया।
इसी बात से रॉय बहुत गुस्सा हो गई और उसने चाकू से अपने पति के पेट पर वार कर दिया। चाकू लगने के चलते सरकार को गंभीर चोट आई और वह जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से बहुत खून बहने लगा और वह दर्द में मदद के लिए चिल्लाने लगा। सरकार की आवाज सुन कर उनके पड़ोसी वहां पहुंच गए और उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।
बामनगोला पुलिस स्टेशन को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की टीमें अस्पताल और सरकार के घर दोनों जगहों पर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के जरिए घटना की जानकारी जुटाई और फिर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में यह मामला गुस्से में अचानक हमला करने का लग रहा है लेकिन पड़ोसियों के मृतक और उसकी पत्नी के अक्सर लड़ने की बात बताने के चलते पुलिस सोच-समझकर इस हत्या को अंजाम दिए जाने के पहलू से भी जांच कर रही है।
