अपने ही हाथों से उजाड़ा अपना सुहाग, मामूली लड़ाई से नाराज पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

शुरुआती जांच के अनुसार, सरकार और रॉय ने छह साल पहले लव मैरिज की थी और दोनों के एक चार साल की बेटी भी है। सरकार एक प्लाज़ा पर काम करता था और उसके अक्सर अपनी पत्नी से झगड़े होते रहते थे। शनिवार रात को साढ़े आठ बजे करीब जब सरकार काम से घर लौटा, तो दोनों पति-पत्नी के बीच फिर से इसी तरह का विवाद शुरू हो गया। रॉय ने उसे घर के अंदर आने से रोका, लेकिन वह उसे धक्का देकर घर में घुस गया।