बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

बशीरहाट में एक यूट्यूबर पिता और उसके नाबालिग बेटे को एक नाबलिग लड़की का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने सोशल मीडिया रील बनाने के बहाने लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली और उनके जरिए उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार रेप किया।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 13, 2025

West Bengal Crime

नाबालिग लड़की का रेप करने के आरोप में बाप-बेटा गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक यूट्यूबर पिता ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिल कर एक नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच कर उसे ब्लैकमेल किया फिर उसके साथ दोनों ने रेप किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने रविवार को आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।

रील्स बनाने के बहाने पीड़िता को घर बुलाया

आरोपी यूट्यूबर की पहचान अरबिंद मंडल के रूप में की गई है। आरोपी और पीड़िता दोनों ही हारोआ पुलिस स्टेशन इलाके के तहत आने वाले मोहनपुर के रहने वाले है। मंडल और उसके बेटे ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया की वीडियो और रील्स बनाने के बहाने पीड़िता को अपने घर पर बुलाया करते थे। दोनों आरोपी पीड़िता को सोशल मीडिया के वीडियो बनाने के बहाने कई अलग अलग जगहों पर भी लेकर गए।

पीड़िता के पिता कोलकाता पुलिस में ऑफिसर

इस बात पर पीड़िता के घर वालों ने कोई आपत्ती नहीं जताई थी। पीड़िता के पिता कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। वीडियो बनाने के दौरान आरोपियों ने पीड़िता की इजाजत के बिना उसकी कुछ आपत्तीजनक तस्वीरें और वीडियो ले लिए। इसके बाद दोनों बाप बेटा नाबालिग लड़की को उन फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया। साथ ही किसी को बताने पर तस्वीरों को वायरल करने की धमकी भी दी।

पीड़िता को डरा के कई बार किया रेप

इसी के डर से पीड़िता चुप रही और उसके साथ कई बार रेप किया गया। लगातार हो रहे शोषण से परेशान होकर आखिरकार शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पीड़िता ने अपने घर वालों को पूरे मामले के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्द कर मामले की जांच शुरु कर दी। जिसके बाद रविवार सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Published on:

13 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / National News / बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

