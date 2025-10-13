बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

इसी के डर से पीड़िता चुप रही और उसके साथ कई बार रेप किया गया। लगातार हो रहे शोषण से परेशान होकर आखिरकार शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पीड़िता ने अपने घर वालों को पूरे मामले के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्द कर मामले की जांच शुरु कर दी। जिसके बाद रविवार सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।