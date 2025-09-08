पश्चिम बंगाल में रेत तस्करी के मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी

ED सूत्रों के मुताबिक, यह जांच अवैध रेत खनन से उत्पन्न काले धन के प्रवाह को ट्रैक करने के लिए की जा रही है। एजेंसी ने पहले भी इस मामले में कई सुराग हासिल किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल नवंबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और रेत, कोयला, सीमेंट और पत्थरों की तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।