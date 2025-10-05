महिला की रहस्यमयी मौत, लाश मिलने से मचा हड़कंप

स्कूल में मिली महिला की लाश (File Photo)
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब पुरुलिया शहर के वार्ड नंबर 21 स्थित आलांगीडांगा प्राइमरी स्कूल परिसर से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। शव की अर्धनग्न अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को आशंका है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई हो सकती है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शव स्कूल की चारदीवारी से घिरे एक हिस्से में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पुरुलिया सदर थाना ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है। चूंकि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण सरकारी स्कूल बंद हैं, इसलिए यह भी जांच की जा रही है कि कहीं हत्या कहीं और कर शव को स्कूल परिसर में फेंका तो नहीं गया। दुष्कर्म की आशंका की भी जांच हो रही है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।”
पुलिस ने आसपास के थानों में दर्ज लापता महिलाओं की शिकायतों की जांच शुरू की है और विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पुरुलिया में दुर्गा पूजा का उत्सव जोरों पर है। शनिवार को शहर में पूजा समितियां प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभायात्राएं निकाल रही थीं।
