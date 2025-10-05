महिला की रहस्यमयी मौत, लाश मिलने से मचा हड़कंप

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है। चूंकि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण सरकारी स्कूल बंद हैं, इसलिए यह भी जांच की जा रही है कि कहीं हत्या कहीं और कर शव को स्कूल परिसर में फेंका तो नहीं गया। दुष्कर्म की आशंका की भी जांच हो रही है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।”