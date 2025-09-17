Patrika LogoSwitch to English

टुकड़ों में मिला 20 दिन पहले लापता हुई छात्रा का सड़ा गला शव, टीचर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में 20 दिन पहले लापता हुई सातवीं की छात्रा का सड़ा गला शव पुलिस ने बरामद किया है। मामले में पीड़िता के स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया गया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 17, 2025

school girl decomposed body found 20 days after she went missing
लापता होने के 20 दिन बाद स्कूली छात्रा का सड़ा-गला शव मिला (प्रतिकात्मक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां 20 दिन पहले लापता हुई एक सातवीं कक्षा की छात्रा का सड़ा गला शव बरामद किया गया है। मृतका के परिवार ने उसके स्कूल के फिजिक्स टीचर मनोज कुमार पाल पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार सुबह आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

28 अगस्त को हुई थी लापता

परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं आई जिसके बाद उसके परिवार ने रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप था कि उसके टीचर मनोज ने उसका अपहरण किया है। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु की और मंगलवार देर रात रामपुरहाट थाने के तहत कालीडांगा गांव के पास एक जलाशय से छात्रा का सड़ा-गला शव बरामद किया।

टुकड़े-टुकड़े कर पानी में फेंक शव

छात्रा का शव बरामद होने की साथ ही गुमशुदगी का यह मामला हत्या के मामले में बदल गया। पुलिस ने बताया कि शव के टुकड़े-टुकड़े कर पानी में फेंक दिया गया था। बीरभूम जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें शव मिला है जो कई टुकड़ों में कटा हुआ था। वह गलना शुरू हो गया था। छात्र के परिवार की शिकायत के आधार पर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

शव गलने के चलते शारीरिक यातना की पुष्टि करना मुश्किल

उन्होंने आगे कहा, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र की हत्या के पीछे की वजह क्या थी और क्या हत्या से पहले उसे कोई शारीरिक यातना दी गई थी। लेकिन चूंकि शव के अंग गलने लगे हैं ऐसे में शारीरिक यातना की पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है। अधिकारी ने बताया कि, छात्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए टीचर से पूछताछ की जा रही है।

17 Sept 2025 07:07 pm

Hindi News / National News / टुकड़ों में मिला 20 दिन पहले लापता हुई छात्रा का सड़ा गला शव, टीचर गिरफ्तार

