टुकड़ों में मिला 20 दिन पहले लापता हुई छात्रा का सड़ा गला शव, टीचर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां 20 दिन पहले लापता हुई एक सातवीं कक्षा की छात्रा का सड़ा गला शव बरामद किया गया है। मृतका के परिवार ने उसके स्कूल के फिजिक्स टीचर मनोज कुमार पाल पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार सुबह आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं आई जिसके बाद उसके परिवार ने रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप था कि उसके टीचर मनोज ने उसका अपहरण किया है। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु की और मंगलवार देर रात रामपुरहाट थाने के तहत कालीडांगा गांव के पास एक जलाशय से छात्रा का सड़ा-गला शव बरामद किया।
छात्रा का शव बरामद होने की साथ ही गुमशुदगी का यह मामला हत्या के मामले में बदल गया। पुलिस ने बताया कि शव के टुकड़े-टुकड़े कर पानी में फेंक दिया गया था। बीरभूम जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें शव मिला है जो कई टुकड़ों में कटा हुआ था। वह गलना शुरू हो गया था। छात्र के परिवार की शिकायत के आधार पर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
उन्होंने आगे कहा, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र की हत्या के पीछे की वजह क्या थी और क्या हत्या से पहले उसे कोई शारीरिक यातना दी गई थी। लेकिन चूंकि शव के अंग गलने लगे हैं ऐसे में शारीरिक यातना की पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है। अधिकारी ने बताया कि, छात्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए टीचर से पूछताछ की जा रही है।