16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, ममता के मंत्री की गई कुर्सी

Lionel Messi Tour: लियोनल मेसी के ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के कोलकाता कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 16, 2025

Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने दिया इस्तीफा (ANI)

अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर लियोनल मेसी ((Lionel Messi)) के 'GOAT इंडिया टूर 2025' के कोलकाता कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी और तोड़फोड़ की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास (Aroop Biswas) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि वे इस घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मंत्री के इस्तीफा पत्र को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया।

फैंस ने जताई नाराजगी

13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम (युवा भारती क्रीड़ांगन) में आयोजित कार्यक्रम में मेसी महज 20 मिनट ही रुके और VIP तथा नेताओं के घेरे के कारण दर्शकों को उनकी झलक नहीं मिल पाई। इससे नाराज प्रशंसकों ने कुर्सियां तोड़ीं, बोतलें फेंकीं और स्टेडियम में तोड़फोड़ की। घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेसी और प्रशंसकों से माफी मांगी और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की।

जांच के लिए SIT का गठन

राज्य सरकार ने DGP राजीव कुमार, बिधाननगर पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार और युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिधाननगर के DCP अनीश सरकार को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। मामले की गहन जांच के लिए IPS अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर की विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है।

विपक्ष का वार

घटना के तुरंत बाद आयोजक शतद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया था और टिकटों की रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई। विपक्षी भाजपा ने इस घटना को राज्य सरकार की नाकामी करार देते हुए मंत्री अरूप बिस्वास और अन्य की गिरफ्तारी की मांग की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 03:56 pm

Hindi News / National News / कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, ममता के मंत्री की गई कुर्सी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.