कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, ममता के मंत्री की गई कुर्सी

अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर लियोनल मेसी ((Lionel Messi)) के 'GOAT इंडिया टूर 2025' के कोलकाता कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी और तोड़फोड़ की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास (Aroop Biswas) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि वे इस घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मंत्री के इस्तीफा पत्र को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया।