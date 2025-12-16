कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, ममता के मंत्री की गई कुर्सी

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने दिया इस्तीफा (ANI)
अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर लियोनल मेसी ((Lionel Messi)) के 'GOAT इंडिया टूर 2025' के कोलकाता कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी और तोड़फोड़ की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास (Aroop Biswas) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि वे इस घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मंत्री के इस्तीफा पत्र को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया।
13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम (युवा भारती क्रीड़ांगन) में आयोजित कार्यक्रम में मेसी महज 20 मिनट ही रुके और VIP तथा नेताओं के घेरे के कारण दर्शकों को उनकी झलक नहीं मिल पाई। इससे नाराज प्रशंसकों ने कुर्सियां तोड़ीं, बोतलें फेंकीं और स्टेडियम में तोड़फोड़ की। घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेसी और प्रशंसकों से माफी मांगी और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की।
राज्य सरकार ने DGP राजीव कुमार, बिधाननगर पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार और युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिधाननगर के DCP अनीश सरकार को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। मामले की गहन जांच के लिए IPS अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर की विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है।
घटना के तुरंत बाद आयोजक शतद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया था और टिकटों की रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई। विपक्षी भाजपा ने इस घटना को राज्य सरकार की नाकामी करार देते हुए मंत्री अरूप बिस्वास और अन्य की गिरफ्तारी की मांग की थी।
