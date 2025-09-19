बंगाल में दुर्गा मां की मूर्ति का चेहरा ले भागा चोर, लोगों ने खंबे से बांध कर जमकर पीटा

पुलिस ने ठाकुर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह चोरी काम में आपसी जलन के चलते की गई है यह फिर कोई निजी रंजिश या किसी बड़ी साजिश के तहत इस चोरी को अंजाम दिया गया था। बता दे कि बंगाल में बहुत जोर-शोर से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें अलग अलग जगहों पर दुर्गा पंडाल लगाए जाते है, जहां माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान की जाती है। इस साल इस उत्सव की शुरुआत 21 सितंबर को महालया के दिन देवी पक्ष के आगमन के साथ होगी और मुख्य उत्सव 28 सितंबर (महाषष्ठी) से 2 अक्टूबर (महा दशमी) तक चलेगा।