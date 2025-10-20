हथियार तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार, 5 पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद

2026 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हथियार तस्करी के मामले बढ़ने के आरोप लग रहे हैं। रघुनाथगंज पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या साधना किसी बड़े हथियार तस्करी गिरोह का हिस्सा है। साथ ही, उसके संभावित साथियों की तलाश और पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच चल रही है और जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं।