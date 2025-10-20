हथियार तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार, 5 पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद

हथियार तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार (File Photo)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज इलाके में पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। रविवार को महिला के बैग से 5 अर्ध-स्वचालित 7 मिमी पिस्तौल और 24 राउंड कारतूस बरामद किए गए। यह कार्रवाई उमरपुर क्षेत्र के फरक्का जाने वाले बस स्टैंड के पास की गई।
पुलिस ने बताया कि साधना हलदर नाम की यह महिला लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कृष्णापुर गांव की रहने वाली है। गुप्त सूचना के आधार पर रघुनाथगंज पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। जंगीपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "महिला एक कार से उतरकर दूसरी कार में सवार होने ही वाली थी, तभी हमारी टीम ने उसे दबोच लिया। उसके कंधे पर लटके बैग से हथियार बरामद हुए।"
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, साधना ने फरक्का में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) क्षेत्र से हथियार इकट्ठा कर मुर्शिदाबाद के सागरपारा इलाके में तस्करी करने की योजना बनाई थी। विश्वसनीय टिप पर पुलिस अलर्ट थी और योजना के मुताबिक कार बदलते वक्त उसे पकड़ लिया गया। शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
2026 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हथियार तस्करी के मामले बढ़ने के आरोप लग रहे हैं। रघुनाथगंज पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या साधना किसी बड़े हथियार तस्करी गिरोह का हिस्सा है। साथ ही, उसके संभावित साथियों की तलाश और पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच चल रही है और जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग