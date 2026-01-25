जब गणतंत्र दिवस परेड देखने आए थे महान मुक्केबाज मुहम्मद अली, जानिए परेड से जुड़ी कुछ रोचक बातें

संसद पर 13 दिसंबर, 2001 को हुए हमले के बाद साल 2002 की गणतंत्र दिवस परेड के रूट को सरकार ने बदल दिया था। इस तरह से पहली बार परेड का रूट बदला गया था। परेड के रूट को छोटा कर दिया गया था। तब से परेड इंडिया गेट से आईटीओ, दरियागंज होते हुए लाल किले पर समाप्त होने लगी। इस तरह परेड ने कनॉट प्लेस जाना बंद कर दिया। इस कारण दिल्ली के दिल से कनॉट प्लेस से गणतंत्र दिवस परेड को देखने से लोग वंचित हो गए। इससे पहले गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्यपथ से इंडिया गेट होते हुए कस्तूरबा गांधी मार्ग का रुख कर लेती थी। कस्तूरबा गांधी मार्ग से परेड कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल का पूरा चक्कर लगाने के बाद मिन्टो रोड, थॉमसन रोड,अजेमरी गेट होते हुए लाल किले पर खत्म होती थी। इस रूट पर हजारों लोग भोर से ही अपनी जगह पर बैठ जाते। सारे रूट पर देश भक्ति के गीत सुनाई देते। कई जगहों पर परेड का आँखों देखा हाल भी सुनाया जा रहा होता था। जब परेड कनॉट प्लेस में होती तो एक अलग तरह का उत्सव का माहौल बन जाता। कदम से कदम मिलाकर चल रहे सेना और अर्ध सैनिक बलों के दस्तों का दर्शक तालियाँ बजाकर स्वागत करते। कनॉट प्लेस आते-आते परेड में भाग लेने वाले जवान कुछ रीलेक्स भी होने लगते।वो भी दर्शकों का मुस्कुरा कर अभिवादन करते। परेड को सिर्फ सड़कों पर बैठकर ही नहीं देखा जा रहा होता था। कनॉट प्लेस की इमारतों की छतों पर भी लोग होते।