बेटे ने मांगी 50 लाख की बाइक तो पिता ने किया मना, हत्या करने के लिए चाकू लेकर भागा पीछे और फिर…

कुन्नुमपुरम (वंचियूर) क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले 28 वर्षीय हृदिक की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 50 लाख रुपये की लग्जरी सुपरबाइक की जिद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि 9 अक्टूबर को घर में हुए खौफनाक झगड़े में उसकी जान चली गई। पुलिस और परिवार के मुताबिक हृदिक लंबे समय से गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। वह बार-बार माता-पिता पर हमलावर हो जाता था, घर में तोड़फोड़ करता था, लेकिन सामाजिक कलंक के डर से परिवार ने कभी उसका इलाज नहीं कराया और बीमारी को छुपाकर रखा।