राष्ट्रीय

बेटे ने मांगी 50 लाख की बाइक तो पिता ने किया मना, हत्या करने के लिए चाकू लेकर भागा पीछे और फिर…

50 लाख की बाइक की जिद में केरल के कुन्नुमपुरम में 28 वर्षीय हृदिक की मौत हो गई। मौत के जिम्मेदार पिता पर हत्या (IPC 302) का मामला दर्ज किया गया है।

कोच्चि

image

Devika Chatraj

Nov 25, 2025

पिता ने की बेटे की हत्या (File Photo)

कुन्नुमपुरम (वंचियूर) क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले 28 वर्षीय हृदिक की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 50 लाख रुपये की लग्जरी सुपरबाइक की जिद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि 9 अक्टूबर को घर में हुए खौफनाक झगड़े में उसकी जान चली गई। पुलिस और परिवार के मुताबिक हृदिक लंबे समय से गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। वह बार-बार माता-पिता पर हमलावर हो जाता था, घर में तोड़फोड़ करता था, लेकिन सामाजिक कलंक के डर से परिवार ने कभी उसका इलाज नहीं कराया और बीमारी को छुपाकर रखा।

कर्जा ले कर पहले भी दिलाई बाइक

परिवार पहले ही कर्ज लेकर हृदिक को 12 लाख रुपये की एक मोटरसाइकिल दिला चुका था। इस बार जन्मदिन से पहले उसने 50 लाख रुपये वाली नई सुपरबाइक की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। 9 अक्टूबर को विवाद इतना बढ़ गया कि हृदिक ने अपने पिता विनयनंदन (जो स्थानीय स्तर पर कैंटीन चलाते हैं) पर चाकू से हमला कर दिया। खुद की रक्षा में विनयनंदन ने लोहे की रॉड से हृदिक के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से हृदिक कोमा में चला गया।

6 हफ्ते बाद हृदिक की मौत

लगातार छह सप्ताह तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार सुबह हृदिक ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद पुलिस ने पिता विनयनंदन के खिलाफ दर्ज IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को बदलकर अब धारा 302 (हत्या) में तब्दील कर दिया है। घटना के तुरंत बाद विनयनंदन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

Updated on:

25 Nov 2025 01:30 pm

Published on:

25 Nov 2025 01:29 pm

Hindi News / National News / बेटे ने मांगी 50 लाख की बाइक तो पिता ने किया मना, हत्या करने के लिए चाकू लेकर भागा पीछे और फिर…

