Youngest CEO: सिर्फ 9 साल की उम्र में ऐप बनाकर शुरू की कंपनी, जानें भारत के युवा CEO की सक्सेस कहानी

Youngest CEO of India: क्या आप भारत के यंगेस्ट सीईओ को जानते हैं जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी IT कंपनी की शुरुआत की। आइए जानते हैं कौन है भारत के सबसे छोटे सीईओ, जो जन्म के कुछ साल में ही बनें IT एक्सपर्ट।