Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कौन थे वैष्णव कृष्णकुमार जिन्हें मिला था UAE गोल्डन वीज़ा, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

दुबई में 18 वर्षीय वैष्णव कृष्णकुमार, जो यूएई गोल्डन वीज़ा धारक थे, कार्डियक अरेस्ट के कारण अचानक निधन हो गया। उनकी मौत ने न केवल परिवार, बल्कि पूरी भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 24, 2025

vaishnav krishnakumar

18 साल के वैष्णव कृष्णकुमार का निधन (X)

दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में एक चमकता सितारा अचानक बुझ गया। महज 18 साल के वैष्णव कृष्णकुमार (vaishnav krishnakumar), जो यूएई के प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा (Golden Visa) के हकदार थे, की दिवाली के ठीक एक दिन बाद कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत हो गई। दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में चल रहे दिवाली समारोह के दौरान वे गिर पड़े और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वैष्णव का जाना न सिर्फ उनके परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरी भारतीय समुदाय के लिए एक झकझोर देने वाला सदमा है।

एक प्रतिभाशाली छात्र की कहानी

केरल के चेनिथाला, अलाप्पुझा निवासी वैष्णव का जन्म और पालन-पोषण दुबई में ही हुआ था। उनके पिता वीजी कृष्णकुमार पिछले 20 वर्षों से दुबई में नौकरी करते हैं, जबकि मां विदु कृष्णकुमार जीईएमएस अवर ओन इंडियन स्कूल में शिक्षिका हैं। छोटी बहन वृष्टि के साथ वैष्णव एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। लेकिन वैष्णव कोई साधारण किशोर नहीं थे। सीबीएसई कक्षा 12वीं में 97.4 प्रतिशत अंक हासिल कर उन्होंने अपनी कक्षा में टॉप किया, जिसमें मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में पूर्णांक प्राप्त किए।

मिला हुआ था यूएई गोल्डन वीजा

उन्हें उनकी उत्कृष्टता के लिए यूएई गोल्डन वीजा प्रदान किया गया था, जो विदेशी छात्रों को पांच या दस वर्षों के लिए बिना स्थानीय प्रायोजक के रहने, काम करने और पढ़ाई करने की सुविधा देता है। जीईएमएस स्कूल के पूर्व हेड बॉय और स्कूल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके वैष्णव मॉडल यूनाइटेड नेशंस (एमयूएन) क्लब के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने दुबई की कई कंपनियों में इंटर्नशिप पूरी की और सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एडवाइज, लाइफस्टाइल मोटिवेशन और वर्कआउट रूटीन पर प्रोजेक्ट चलाए। मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई में बीबीए मार्केटिंग के पहले वर्ष के छात्र वैष्णव को उनके सहपाठी "टायकून इन द मेकिंग" कहते थे। वे सपना देखते थे कि एक दिन दुबई मेट्रो स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाए।

कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

22 अक्टूबर 2025 की शाम, दिवाली के ठीक एक दिन बाद, दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में चल रहे उत्सव के दौरान वैष्णव अचानक गिर पड़े। परिवार के अनुसार, उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने "डेथ ऑन अराइवल" घोषित कर दिया। कारण- कार्डियक अरेस्ट। दुर्भाग्य से, वैष्णव को कोई पूर्व हृदय संबंधी समस्या नहीं थी। दुबई पुलिस फॉरेंसिक विभाग आगे जांच कर रहा है।

सोसाइल मीडिया पर शोक की लहार

वैष्णव की मौत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर उनके नाम से ट्रेंड चल पड़ा। जीईएमएस स्कूल ने एक सर्कुलर जारी कर शोक व्यक्त किया और उनकी याद में पिंक डे, फैमिली फर्स्ट कार्निवल और ओपन हाउस इवेंट्स को स्थगित कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें "एक आदर्श छात्र और दोस्त" बताया, जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की होड़ में रहते थे। मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा, "वैष्णव हमारी छात्र समुदाय का मूल्यवान सदस्य थे। उनका जाना गहरा दुख है।"

भारत में होगा अंतिम संस्कार

वैष्णव के माता-पिता वीजी और विदु कृष्णकुमार तथा बहन वृष्टि इस सदमे से टूट चुके हैं। परिवार मूल रूप से केरल से है और शव को भारत भेजा जा रहा है। अंतिम संस्कार केरल में ही होगा। रिश्तेदारों ने बताया कि वैष्णव दुबई में ही जन्मे-बढ़े थे और अधिकांश दोस्त यहीं के थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Oct 2025 11:45 am

Published on:

24 Oct 2025 11:44 am

Hindi News / National News / कौन थे वैष्णव कृष्णकुमार जिन्हें मिला था UAE गोल्डन वीज़ा, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar elections: कर्पूरी की जन्मभूमि से राजद- कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, कहा- जननायक की उपाधि चोरी करने में जुटे ये लोग

PM Modi
राष्ट्रीय

प्यार में बने शारीरिक संबंध…दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान ने मचाई सनसनी, रेप का आरोपी बरी

राष्ट्रीय

Bihar elections: ‘मल्लाह का बेटा बन रहा उपमुख्यमंत्री तो इनको रही तकलीफ’, BJP पर जमकर बरसे मुकेश सहनी

राष्ट्रीय

पहले अंतरिक्ष कुमार और अब आदित्य यादव… पुणे NDA में 15 दिनों में दूसरी मौत! जांच के आदेश

NDA Pune Passing out parade
मुंबई

Viral Video: चलती थार का गेट खोल कर पेशाब करने लगा युवक,यूजर्स ने की एक्शन की डिमांड

Gurgaon Thar Viral Video
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.