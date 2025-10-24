कौन थे वैष्णव कृष्णकुमार जिन्हें मिला था UAE गोल्डन वीज़ा, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

उन्हें उनकी उत्कृष्टता के लिए यूएई गोल्डन वीजा प्रदान किया गया था, जो विदेशी छात्रों को पांच या दस वर्षों के लिए बिना स्थानीय प्रायोजक के रहने, काम करने और पढ़ाई करने की सुविधा देता है। जीईएमएस स्कूल के पूर्व हेड बॉय और स्कूल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके वैष्णव मॉडल यूनाइटेड नेशंस (एमयूएन) क्लब के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने दुबई की कई कंपनियों में इंटर्नशिप पूरी की और सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एडवाइज, लाइफस्टाइल मोटिवेशन और वर्कआउट रूटीन पर प्रोजेक्ट चलाए। मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई में बीबीए मार्केटिंग के पहले वर्ष के छात्र वैष्णव को उनके सहपाठी "टायकून इन द मेकिंग" कहते थे। वे सपना देखते थे कि एक दिन दुबई मेट्रो स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाए।