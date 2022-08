क्यों मनीष सिसोदिया के घर पर CBI कर रही छापेमारी? जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह सुबह सीबीआई ने रेड की है। हालांकि इस छापेमारी को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई थी और कहा था कि, बीजेपी मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश रच रही है। विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर पारा हाई हो गया है। वजह है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई शुक्रवार सुबह-सुबह आप के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया के घर समेत दिल्ली-एनसीआर के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की इस छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां इसे बीजेपी की साजिश बताया वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि, पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया, काम करने वालों से घबरा रही है मोदी सरकार। जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि, अगर आप नेता इमानदार हैं तो रेड से घबराने की जरूरत नहीं है। इन सबके बीच ये जान लेना जरूरी है कि आखिर मनीष सिसोदिया सीबीआई के निशाने पर क्यों आए? ऐसी क्या वजह है जो मनीष सिसोदिया के घर तक सीबीआई पहुंच गई।

