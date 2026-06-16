कल्याण बनर्जी की शिकायत लेकर स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंची काकोली घोष, कहा- उसे लोकसभा से निकाल देना चाहिए

काकोली ने स्पीकर को लिखा कि कल्याण बनर्जी ने सदन की कार्यवाही के दौरान उनके और दूसरी महिला सांसदों के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक, अपमानजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल किया। दस्तीदार ने आगे आरोप लगाया कि यह व्यवहार कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि महिला MPs पर पर्सनल हमले, डराना-धमकाना और महिलाओं से नफरत करने वाले कमेंट्स वाले व्यवहार के बार-बार होने वाले पैटर्न को दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की टिप्पणियों ने संसदीय कार्यवाही में महिलाओं की आजाद भागीदारी को हतोत्साहित करने वाला माहौल बनाया है और संसदीय शिष्टाचार के मानदंड का उल्लंघन किया है।