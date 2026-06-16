कल्याण बनर्जी की शिकायत लेकर स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंची काकोली घोष, कहा- उसे लोकसभा से निकाल देना चाहिए

काकोली घोष। (Photo-IANS)
TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने एकबार फिर कल्याण बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। काकोली ने कल्याण को महिला विरोधी बताया है। साथ ही, स्पीकर ओम बिरला से कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निकालने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है।
काकोली घोष ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि कल्याण बनर्जी आदतन अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक सांसद बार-बार सदन में महिला सांसदों का अपमान करता है तो उसे सजा से छूट नहीं मिलनी चाहिए। दस्तीदार ने कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए।
काकोली ने स्पीकर को लिखा कि कल्याण बनर्जी ने सदन की कार्यवाही के दौरान उनके और दूसरी महिला सांसदों के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक, अपमानजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल किया। दस्तीदार ने आगे आरोप लगाया कि यह व्यवहार कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि महिला MPs पर पर्सनल हमले, डराना-धमकाना और महिलाओं से नफरत करने वाले कमेंट्स वाले व्यवहार के बार-बार होने वाले पैटर्न को दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की टिप्पणियों ने संसदीय कार्यवाही में महिलाओं की आजाद भागीदारी को हतोत्साहित करने वाला माहौल बनाया है और संसदीय शिष्टाचार के मानदंड का उल्लंघन किया है।
काकोली घोष ने लोकसभा के काम करने के तरीके और कामकाज के नियमों के नियम 349 और 352 का हवाला देते हुए दस्तीदार ने कहा कि एक साथी MP की बार-बार बेइज्जती करने वाली, औरतों से नफ़रत करने वाली और बुरी बातें करना पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड और मर्यादा के खिलाफ है।
काकोली घोष के बयान पर बीजेपी नेता व दार्जलिंग से सांसद राजू बिष्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को अपार जनमत दिया है। हम पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जनता की भलाई के लिए काम करेंगे।
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