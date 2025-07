दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, जानिए धरती क्यों कांपती है, क्या यह पहले पता चल सकता है

Why Earthquake Happens: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर धरती हिल उठी। अचानक आए भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भूकंप आता क्यों है (Earthquake causes) ? और क्या इसे पहले से रोका या पहचाना (Why do earthquakes happen) जा सकता है ? भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप धरती के अंदर होने वाली हलचलों का नतीजा होता है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी पृथ्वी एक ठोस गोला नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग परतों क्रस्ट (ऊपरी सतह), मैंटल (मध्य परत) और कोर (गर्भ) से बनी हुई है। दरअसल धरती की ऊपरी परत, यानी क्रस्ट, कई हिस्सों में बंटी होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीमी गति से सरकती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, घिसती हैं या एक-दूसरे के नीचे चली जाती हैं, तो अंदर तनाव (Stress) बनता है। और जब ये तनाव एकदम से बाहर निकलता है, तब धरती हिलने लगती है - और यही होता है भूकंप।