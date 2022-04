चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से आमने-सामने क्यों हैं पंजाब और हरियाणा ?

हरियाणा और पंजाब के बीच एक बार फिर से चंडीगढ़ को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। दोनों ही राज्य इस केंद्र शासित प्रदेश पर दावा ठोक रहे हैं। पर चंडीगढ़ है किसका? किसका दावा इसपर सही है और किसका गलत? आखिर ये पूरा विवाद है क्या? क्यों ये दोनों राज्य चंडीगढ़ को लेकर आमने-सामने हैं?

चंडीगढ़ किसका है? पंजाब का या हरियाणा का? ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर ये दोनों ही राज्य आमने सामने हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ पर पंजाब के दावों के काउन्टर में हरियाणा ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार और विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने ये कदम पंजाब की मान सरकार के उस दावे के बाद उठाया गया है जिसमें पंजाब ने चंडीगढ़ को लौटाने की बात कही थी।

