हरियाणा के मंत्री अनिल बिज का पंजाब की 'आप' सरकार पर तीखा हमला, बताया धोखे से पैदा हुई पार्टी

पंजाब में बंपर जीत के साथ आई आम आदमी पार्टी की सरकार जहां लगातार प्रदेश के लिए बड़े फैसले ले रही है, वहीं अब आप पर पड़ोसी राज्यों ने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल बिज ने शनिवार को पंजाब की आप सरकार पर तीखा हमला बोला, उन्होंने आप सरकार को बच्चा पार्टी बताया है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है, ये 'बच्चा पार्टी' है। इन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। ये धोखे से पैदा हुई पार्टी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं भी ये एजेंडा नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी।' मीडिया से बात करते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है इन्हें अभी सभी मुद्दों के बारे में पता नहीं है। बता दें कि हाल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि, चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

Haryana Minister Anil Vij Said Punjab AAP Govt Was Born Out Of Deception