पत्नी ने की पति की हत्या, लाश ट्रॉली बैग में भरकर फरार, बेटी को फोन पर बताया सच

जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया, "पुलिस ने महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। हमारी टीमें गांव और महाराष्ट्र में तैनात हैं, जहां से संदेह है कि वह भागी हो सकती है।" प्रारंभिक जांच में मौत की वजह नाक-मुंह से खून बहने से बताई जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में माथे पर तेज धार वाले हथियार से घातक प्रहार के निशान मिले हैं।