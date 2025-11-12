पत्नी ने की पति की हत्या, लाश ट्रॉली बैग में भरकर फरार, बेटी को फोन पर बताया सच

पति की हत्या कर घर से फरार पत्नी (File Photo)
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 40 वर्षीय महिला ने अपने पति की कथित हत्या कर दी और शव को ट्रॉली बैग में भरकर घर पर छोड़ दिया। आरोपी ने यह भयानक कबूलनामा अपनी 23 वर्षीय नवविवाहित बेटी को फोन पर दिया, जिसके बाद वह फरार हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
घटना भिंजपुर गांव की है, जहां आरोपी मंगरीता (40) मुंबई में काम करती थी। वह कुछ महीनों पहले अपने गांव लौटी थी। पड़ोसियों के अनुसार, आरोपी महिला और उसके 43 वर्षीय पति के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। एफआईआर के मुताबिक, 7 नवंबर को दंपति के बीच विवाद हुआ, जो अगले दिन तक चला। संदेह है कि पति की हत्या 8 नवंबर की रात को ही की गई।
9 नवंबर को महिला ने अपनी बेटी को फोन किया और कहा, "मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला, लाश को बैग में भरकर घर पर छोड़ दिया।" फोन कटते ही सदमे में आ गई बेटी और उसके पति ने तुरंत रिश्तेदारों को सूचना दी। 10 नवंबर को वे भिंजपुर पहुंचे, जहां एक स्ट्रॉलर (ट्रॉली बैग) में कंबल में लिपटा शव मिला। संतोष के बड़े भाई ने पुलिस को खबर की।
जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया, "पुलिस ने महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। हमारी टीमें गांव और महाराष्ट्र में तैनात हैं, जहां से संदेह है कि वह भागी हो सकती है।" प्रारंभिक जांच में मौत की वजह नाक-मुंह से खून बहने से बताई जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में माथे पर तेज धार वाले हथियार से घातक प्रहार के निशान मिले हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग