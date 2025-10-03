Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bank Holiday: 3 और 4 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानिए RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday: RBI की ऑफिशियल लिस्ट के अनुसार जानिए शुक्रवार और शनिवार (3-4 अक्टूबर) को बैंक खुले रहेंगे या बंद।

less than 1 minute read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 03, 2025

Bank Holiday

बैंक हॉलिडे (प्रतीकात्मक फोटो)

Bank Holiday on 3-4 October: त्योहारों के इस सीजन में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार और शनिवार) को ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। हालांकि, कुछ खास राज्यों में दुर्गा पूजा के कारण छुट्टी घोषित की गई है। यह जानकारी RBI की आधिकारिक सूची और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। ध्यान दें कि दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंकों में छुट्टी होती है, लेकिन 4 अक्टूबर को यह तीसरा शनिवार है, इसलिए बैंक खुले रहेंगे जब तक कोई राज्य-विशेष छुट्टी न हो।

RBI के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर की छुट्टियां

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश3 अक्टूबर (शुक्रवार)4 अक्टूबर (शनिवार)कारण
सिक्किमबंदबंददुर्गा पूजा
असम (गुवाहाटी सहित)खुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
पश्चिम बंगालखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
उत्तर प्रदेशखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
दिल्ली/हरियाणा/पंजाबखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
महाराष्ट्र/गुजरातखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
कर्नाटक/तमिलनाडुखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
बिहार/झारखंडखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
केरल/ओडिशाखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं
अन्य सभी राज्यखुलाखुलाकोई छुट्टी नहीं

यह लिस्ट RBI की 2025 हॉलिडे कैलेंडर पर आधारित है। कुछ शहरों में लोकल नियमों के कारण मामूली बदलाव हो सकता है, इसलिए अपने नजदीकी ब्रांच से कन्फर्म करें।

अक्टूबर में छुट्टियां

1 अक्टूबर: महा नवमी/दशहरा/आयुध पूजा—बिहार, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल आदि में बंद।

2 अक्टूबर: गांधी जयंती (राष्ट्रीय छुट्टी)—पूरे भारत में बंद। साथ ही दशहरा/विजयादशमी।

3-4 अक्टूबर: दुर्गा पूजा (दसैं)—सिक्किम में बंद।

20-21 अक्टूबर: दीवाली/नरक चतुर्दशी—महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में बंद।

22 अक्टूबर: गोवर्धन पूजा/भाई दूज—उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि में बंद।

27-28 अक्टूबर: छठ पूजा—बिहार, झारखंड में बंद।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 10:25 am

Hindi News / National News / Bank Holiday: 3 और 4 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानिए RBI की हॉलिडे लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने उनके बैंडमेट और गायक को किया अरेस्ट, एक एक्ट्रेस समेत 4 लोग गिरफ्तार​

Zubeen Garg
राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले में अब विजय ‘पिक्चर’ से आउट? आगे आया विपक्ष, CM को लेकर दे दिया खलबली मचाने वाला बयान!

राष्ट्रीय

ना दिल्ली, ना गुजरात! इस राज्य में चलती है सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन, महाराष्ट्र को पछाड़ बना नंबर 1, देखें लिस्ट

Bikaner-Delhi Vande Bharat
राष्ट्रीय

राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करना पड़ा भारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार

Rahul Gandhi
विदेश

सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, राष्ट्रपति से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.