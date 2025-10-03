Bank Holiday: 3 और 4 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानिए RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday on 3-4 October: त्योहारों के इस सीजन में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार और शनिवार) को ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। हालांकि, कुछ खास राज्यों में दुर्गा पूजा के कारण छुट्टी घोषित की गई है। यह जानकारी RBI की आधिकारिक सूची और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। ध्यान दें कि दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंकों में छुट्टी होती है, लेकिन 4 अक्टूबर को यह तीसरा शनिवार है, इसलिए बैंक खुले रहेंगे जब तक कोई राज्य-विशेष छुट्टी न हो।