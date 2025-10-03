Bank Holiday: 3 और 4 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानिए RBI की हॉलिडे लिस्ट

बैंक हॉलिडे (प्रतीकात्मक फोटो)
Bank Holiday on 3-4 October: त्योहारों के इस सीजन में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार और शनिवार) को ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। हालांकि, कुछ खास राज्यों में दुर्गा पूजा के कारण छुट्टी घोषित की गई है। यह जानकारी RBI की आधिकारिक सूची और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। ध्यान दें कि दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंकों में छुट्टी होती है, लेकिन 4 अक्टूबर को यह तीसरा शनिवार है, इसलिए बैंक खुले रहेंगे जब तक कोई राज्य-विशेष छुट्टी न हो।
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|3 अक्टूबर (शुक्रवार)
|4 अक्टूबर (शनिवार)
|कारण
|सिक्किम
|बंद
|बंद
|दुर्गा पूजा
|असम (गुवाहाटी सहित)
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|पश्चिम बंगाल
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|उत्तर प्रदेश
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|दिल्ली/हरियाणा/पंजाब
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|महाराष्ट्र/गुजरात
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|कर्नाटक/तमिलनाडु
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|बिहार/झारखंड
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|केरल/ओडिशा
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
|अन्य सभी राज्य
|खुला
|खुला
|कोई छुट्टी नहीं
यह लिस्ट RBI की 2025 हॉलिडे कैलेंडर पर आधारित है। कुछ शहरों में लोकल नियमों के कारण मामूली बदलाव हो सकता है, इसलिए अपने नजदीकी ब्रांच से कन्फर्म करें।
1 अक्टूबर: महा नवमी/दशहरा/आयुध पूजा—बिहार, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल आदि में बंद।
2 अक्टूबर: गांधी जयंती (राष्ट्रीय छुट्टी)—पूरे भारत में बंद। साथ ही दशहरा/विजयादशमी।
3-4 अक्टूबर: दुर्गा पूजा (दसैं)—सिक्किम में बंद।
20-21 अक्टूबर: दीवाली/नरक चतुर्दशी—महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में बंद।
22 अक्टूबर: गोवर्धन पूजा/भाई दूज—उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि में बंद।
27-28 अक्टूबर: छठ पूजा—बिहार, झारखंड में बंद।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग