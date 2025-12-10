मौसम का डबल अटैक: अगले 7 दिन शीतलहर के साथ बर्फबारी की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

सर्दी (Winter) का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। सुबह और रात के समय तो कई राज्यों में लोगों की कंपकंपी छूट रही है। हालांकि दिन के समय धूप के छाए रहने से लोगों को राहत मिल रही है। फिलहाल ठंड का असर कम नहीं होने वाला और अब देश में मौसम का डबल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 7 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है और साथ ही बर्फबारी का अलर्ट (Snowfall Alert) भी जारी किया है।