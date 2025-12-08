मौसम का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव: 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी

Cold wave warning issued by IMD
सर्दी (Winter) का असर अब देश के कई राज्यों में दिखना शुरू हो गया है। इस बार पिछले वर्षों से ज़्यादा सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान है और कई राज्यों में सुबह और रात को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। इसी बीच अब मौसम का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
राजस्थान में ठंड ने दस्तक देने के बाद से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को ठंड का असर बरकरार रहेगा। हालांकि इस दौरान तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। कुछ जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन के समय धूप छाई रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अब सर्दी का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर चलेगी। पहाड़ी राज्यों में भी इस दौरान शीतलहर चलने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को शीतलहर चलने का अलर्ट है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 4 दिन दिल्ली के तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरे का अनुमान है।
