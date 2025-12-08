मौसम का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव: 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी

सर्दी (Winter) का असर अब देश के कई राज्यों में दिखना शुरू हो गया है। इस बार पिछले वर्षों से ज़्यादा सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान है और कई राज्यों में सुबह और रात को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। इसी बीच अब मौसम का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।