मौसम दिखाएगा नया खेल: अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, अगले 3 दिन इन राज्यों में सर्दी से कांप उठेंगे लोग

देश के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी यही। सुबह और रात के समय ठंड पड़ने लगी है। इस बार मानसून के सीज़न में शानदार बारिश होने की वजह से पहले ही पूर्वानुमान लगाया गया था कि इस बार ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी और देश के कई राज्यों में सर्दी का असर भी दिखने लगा है। अब मौसम नया खेल दिखाएगा। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन देश के कई राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है।