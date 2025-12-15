मौसम होगा और सर्द: अगले 6 दिन शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

सर्दी (Winter) का असर बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में तापमान के गिरने से ठंड का असर बढ़ रहा है। ऐसे में ठिठुरन बढ़ रही है। हालांकि सर्दी का असर कई राज्यों में सुबह और रात के समय ही दिख रहा है और दिन में अभी भी धूप रहने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम अब और सर्द होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।