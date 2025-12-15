15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम होगा और सर्द: अगले 6 दिन शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold Wave Warning: मौसम अब और सर्द होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 15, 2025

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

सर्दी (Winter) का असर बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में तापमान के गिरने से ठंड का असर बढ़ रहा है। ऐसे में ठिठुरन बढ़ रही है। हालांकि सर्दी का असर कई राज्यों में सुबह और रात के समय ही दिख रहा है और दिन में अभी भी धूप रहने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम अब और सर्द होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

देश के कई राज्यों में मौसम अब और सर्द होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 6 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

इन राज्यों में ठंड के साथ कोहरे का अलर्ट

देश के कई राज्यों में मौसम अब और सर्द होने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में ठंड के साथ सुबह के समय कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान के कई जिलों में सुबह और रात को ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन दिन में धूप खिली रहती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 6 दिन ठंड का असर बरकरार रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट का फिलहाल अलर्ट नहीं है। इससे शीतलहर से राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

15 Dec 2025 02:41 pm

Hindi News / National News / मौसम होगा और सर्द: अगले 6 दिन शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.