मौसम का ट्रिपल अटैक: पश्चिमी विक्षोभ से 5 दिन शीतलहर के साथ होगी बर्फबारी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

सर्दी (Winter) के असर में इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट से ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है। सुबह और रात के समय कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। ठंड का असर इसी तरह बरक़रार रहने वाला है और अब देश में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इसके साथ ही बर्फबारी का अलर्ट (Snowfall Alert) और घने कोहरे का अलर्ट (Dense Fog Alert) भी जारी किया गया है।