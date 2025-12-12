मौसम का ट्रिपल अटैक: पश्चिमी विक्षोभ से 5 दिन शीतलहर के साथ होगी बर्फबारी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold wave warning issued by IMD
सर्दी (Winter) के असर में इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट से ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है। सुबह और रात के समय कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। ठंड का असर इसी तरह बरक़रार रहने वाला है और अब देश में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इसके साथ ही बर्फबारी का अलर्ट (Snowfall Alert) और घने कोहरे का अलर्ट (Dense Fog Alert) भी जारी किया गया है।
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में सुबह और रात के समय ठंड में इजाफा देखने को मिला है। तापमान के कम होने से सुबह और रात के समय ठंड बढ़ी है। इसी बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे सुबह और रात के समय राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। फिलहाल तापमान में गिरावट का अलर्ट नहीं है। सुबह के समय कई जिलों में कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट है।
देश के कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 5 दिन शीतलहर की चेतावनी के साथ बर्फबारी का अलर्ट और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी।
मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कुछ राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा।
