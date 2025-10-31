अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड! इस राज्य में अचानक हुई बर्फबारी और कई जगह रिकॉर्ड तोड़ स्नोफॉल

साइक्लोन मोंथा, जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ था, ने सिक्किम के मौसम को पूरी तरह बदल दिया। 28 अक्टूबर से शुरू हुई तेज बारिश 30-31 अक्टूबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी में तब्दील हो गई। भारत-चीन सीमा पर स्थित नाथूला पास में शुक्रवार को मोटी बर्फ की परतें जम गईं, जबकि कुपुप और त्सोमगो झील क्षेत्र में सुबह से ही भारी स्नोफॉल जारी रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के डेटा से पता चलता है कि लचुंग में 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बर्फ गिरी, जो अक्टूबर के लिए अभूतपूर्व है। लाचेन घाटी में भी समान मात्रा में स्नोफॉल हुआ, जिससे इलाके का नजारा स्वर्ग जैसा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन का असर हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः इतनी भारी बर्फबारी नवंबर के मध्य से शुरू होती है।