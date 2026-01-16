16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सर्दी बनाएगी नया रिकॉर्ड: अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Wave Warning: देश में सर्दी नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 16, 2026

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

सर्दी ने देशभर में कई जगह सितम ढाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बढ़ती सर्दी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। जनवरी की शुरुआत से ही देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। पहले से ही इस बात का पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि इस बार हर बार से ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और अब ऐसे लक्षण भी दिख रहे हैं। देश में अब सर्दी नया रिकॉर्ड बनाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इस वजह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान और दिल्ली में ठंड ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान और दिल्ली में सर्दी नया रिकॉर्ड बनाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में अगले 5 दिन सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि तापमान में गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम की क्या रहेगी स्थिति?

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सर्दी सितम ढा रही है जिससे लोगों कंपकंपी छूट रही है। दोनों राज्यों में सर्दी नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन दोनों राज्यों में कई जगह शीतलहर की चेतावनी के साथ ही बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी।

इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

देश के कई राज्यों में सर्दी नया रिकॉर्ड बनाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर की वजह से इन राज्यों के कई जिलों में लोगों की कंपकंपी छूट जाएगी और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों, तेलंगाना में कई जगह, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा बरकरार रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

16 Jan 2026 10:06 am

Hindi News / National News / सर्दी बनाएगी नया रिकॉर्ड: अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.