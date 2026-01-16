सर्दी बनाएगी नया रिकॉर्ड: अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

सर्दी ने देशभर में कई जगह सितम ढाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बढ़ती सर्दी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। जनवरी की शुरुआत से ही देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। पहले से ही इस बात का पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि इस बार हर बार से ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और अब ऐसे लक्षण भी दिख रहे हैं। देश में अब सर्दी नया रिकॉर्ड बनाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इस वजह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।