13वीं मंजिल पर महिला की बेरहमी से हत्या, अज्ञात हमलावरों ने बांधे हाथ-पैर, प्रेशर कुकर और चाकू से किया वार

हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में स्वान लेक अपार्टमेंट्स की 13वीं मंजिल पर एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। 50 वर्षीय महिला रेनू अग्रवाल की अज्ञात हमलावरों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने पहले रेनू के हाथ-पैर बांधे, फिर प्रेशर कुकर के ढक्कन और चाकू से उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
यह दिल दहलाने वाली घटना बुधवार देर शाम की है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, हमलावरों ने रेनू अग्रवाल को उनके ही फ्लैट में निशाना बनाया। हमलावरों ने पहले उनके हाथ-पैर रस्सी से बांधे और फिर प्रेशर कुकर के ढक्कन और चाकू से वार किए। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में हैं। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों के अपार्टमेंट से बाहर निकलने की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
कुकटपल्ली पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए हैं और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रारंभिक जांच में लूटपाट या निजी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। रेनू अग्रवाल के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके।