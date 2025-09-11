13वीं मंजिल पर महिला की बेरहमी से हत्या, अज्ञात हमलावरों ने बांधे हाथ-पैर, प्रेशर कुकर और चाकू से किया वार

यह दिल दहलाने वाली घटना बुधवार देर शाम की है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, हमलावरों ने रेनू अग्रवाल को उनके ही फ्लैट में निशाना बनाया। हमलावरों ने पहले उनके हाथ-पैर रस्सी से बांधे और फिर प्रेशर कुकर के ढक्कन और चाकू से वार किए। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में हैं। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों के अपार्टमेंट से बाहर निकलने की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।