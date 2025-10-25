Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महिला ने अंडरगारमेंट्स में छुपाया 1 किलो सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री के पास से 1 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिसे उसने अंडरगारमेंट्स में छुपाया था। सोने की कीमत लगभग 70 लाख रुपये आंकी गई है और मामले की जांच जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 25, 2025

महिला यात्री के पास 1 किलो सोना जब्त (Video Screenshot)

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री के पास से लगभग 1 किलोग्राम सोना जब्त किया है। महिला ने इस सोने को अपने अंडरगारमेंट्स में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता के चलते वह पकड़ी गई।

कस्टम विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह घटना हाल ही की है जब महिला एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से दिल्ली पहुंची थी। खुफिया जानकारी के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने महिला की तलाशी ली, जिसमें उनके अंडरगारमेंट्स में छुपाए गए सोने के बिस्किट और आभूषण बरामद किए गए।

जब्त किए गए सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है। महिला से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोना कहां से लाया गया और इसका गंतव्य क्या था।

प्रारंभिक जांच में संदेह है कि यह सोना तस्करी के उद्देश्य से लाया गया था। कस्टम विभाग ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

25 Oct 2025 09:36 am

Hindi News / National News / महिला ने अंडरगारमेंट्स में छुपाया 1 किलो सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud: e-SIM यूजर्स सावधान, कैसे ठग ने लगाया 10.5 लाख का चूना

राष्ट्रीय

दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

राष्ट्रीय

क्या है नेली नरसंहार की कहानी, 42 साल बाद असम विधानसभा में पेश होगी रिपोर्ट, सामने आएगा सच

राष्ट्रीय

जयपुर की शान थे पीयूष, अपनेपन से करते थे गुलाबीनगर की बातें, ‘अबकी बार मोदी सरकार’ का दिया था स्लोगन

Piyush Pandey Death
राष्ट्रीय

Bihar Assembly elections: 3 महीने का सर्वे, तैयार की प्रत्याशियों की लिस्ट, फिर भी कांग्रेस के हाथ नहीं मजबूत सीट

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.