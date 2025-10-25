महिला ने अंडरगारमेंट्स में छुपाया 1 किलो सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री के पास से लगभग 1 किलोग्राम सोना जब्त किया है। महिला ने इस सोने को अपने अंडरगारमेंट्स में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता के चलते वह पकड़ी गई।