महिला ने अंडरगारमेंट्स में छुपाया 1 किलो सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

महिला यात्री के पास 1 किलो सोना जब्त (Video Screenshot)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री के पास से लगभग 1 किलोग्राम सोना जब्त किया है। महिला ने इस सोने को अपने अंडरगारमेंट्स में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता के चलते वह पकड़ी गई।
कस्टम विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह घटना हाल ही की है जब महिला एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से दिल्ली पहुंची थी। खुफिया जानकारी के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने महिला की तलाशी ली, जिसमें उनके अंडरगारमेंट्स में छुपाए गए सोने के बिस्किट और आभूषण बरामद किए गए।
जब्त किए गए सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है। महिला से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोना कहां से लाया गया और इसका गंतव्य क्या था।
प्रारंभिक जांच में संदेह है कि यह सोना तस्करी के उद्देश्य से लाया गया था। कस्टम विभाग ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
