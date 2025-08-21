महिला ने विवाह करने से किया इनकार तो भड़क उठा शादीशुदा शख्स, बुलाकर कार में बैठाया और…

श्वेता अपने पति से अलग होकर अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि रवि पिछले कुछ महीनों से पीड़िता पर अपनी प्रेमिका बनने और उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। रवि उससे यह कह रह था कि वह उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन श्वेता ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया।