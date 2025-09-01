Monsoon Alert : सितम्बर में भी होगी अच्छी बरसात, इस बार देरी से लौटेगा मानसून

उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा, राजस्थान तक अलर्ट : एमआइडी

आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने चेतावनी दी है कि सितम्बर में भारी बारिश से उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक भारी बाढ़ आ सकती है। नदियों में जलप्रवाह ज्यादा बढऩे से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई क्षेत्रों का सामान्य जनजीवन भी बाधित हो सकता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के महानदी के उपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। पूरे देश में सितम्बर माह में कुल सामान्य वर्षा से दीर्घावधि औसत 109 फीसदी ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में सितम्बर में स्थिति और अधिक बिगडऩे की आशंका है। अतिरिक्त बारिश के कारण खेतों में जलभराव होने पर खड़ी फसलों को नुकसान की संभावना रहेगी।