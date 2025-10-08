पवन सिंह के लिए तैनात किए जाएंगे CRPF कमांडो, IB की रिपोर्ट के आधार पर मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा

पवन सिंह, जिन्हें भोजपुरी सिनेमा के 'पावरस्टार' के रूप में जाना जाता है, हाल ही में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय दिखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार, ये मुलाकातें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हैं, जिसके चलते उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। IB की रिपोर्ट में संभावित खतरों का आकलन किया गया, जिसमें चुनावी माहौल और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को खतरे के रूप में चिह्नित किया गया।