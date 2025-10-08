पवन सिंह के लिए तैनात किए जाएंगे CRPF कमांडो, IB की रिपोर्ट के आधार पर मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा

पवन सिंह को मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा (X)
Bihar Assembly Election 2025: लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को केंद्र सरकार ने Y-कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें पवन सिंह को मिल रही धमकियों का जिक्र है। उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कमांडो तैनात किए जाएंगे।
पवन सिंह, जिन्हें भोजपुरी सिनेमा के 'पावरस्टार' के रूप में जाना जाता है, हाल ही में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय दिखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार, ये मुलाकातें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हैं, जिसके चलते उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। IB की रिपोर्ट में संभावित खतरों का आकलन किया गया, जिसमें चुनावी माहौल और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को खतरे के रूप में चिह्नित किया गया।
Y-कैटेगरी सुरक्षा के तहत पवन सिंह को कुल 11 सुरक्षाकर्मियों का कवच मिलेगा। इसमें 2 से 4 CRPF कमांडो, पुलिस कर्मी और 2 निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) शामिल होंगे। ये कमांडो 24x7 निगरानी रखेंगे, जिसमें वाहन स्कॉर्टिंग, आवासीय सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विशेष सतर्कता शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
पवन सिंह ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं हमेशा से अपने प्रशंसकों और बिहार की जनता के बीच रहना चाहता हूं। यह सुरक्षा व्यवस्था मेरी जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होगी।" उनके करीबी सर्कल से मिली जानकारी के मुताबिक, वे बिहार चुनाव में किसी प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस सुरक्षा उन्नयन का एक प्रमुख कारण हो सकता है।
