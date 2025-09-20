ISI और लश्कर-ए-तैयबा के सामने यासीन मलिक ने मांगी थी जान की भीख, रिपोर्ट का दावा

अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि मलिक एक बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सामने खूब गिड़गिड़ाया था। उसने अपनी जान की भीख तक मांगी थी।