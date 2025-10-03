Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आपको दशहरा मेला में मुनीर को बुलाना चाहिए… शिंदे का उद्धव पर तीखा तंज

शिंदे ने ठाकरे की दशहरा रैली पर तंज कसते हुए कहा, "आपको अपनी रैली पाकिस्तान में करनी चाहिए थी।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Devika Chatraj

Oct 03, 2025

शिंदे का उद्धव पर तीखा प्रहार (X)

महाराष्ट्र की सियासत में दशहरा का त्योहार हमेशा से ही गरमागर्म बहसों का मैदान रहा है। इस बार भी अपवाद नहीं हुआ। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। शिंदे ने ठाकरे की दशहरा रैली पर तंज कसते हुए कहा, "आपको अपनी रैली पाकिस्तान में करनी चाहिए थी… और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहिए था।

ठाकरे पर साधा निशाना

शिंदे ने यह हमला मुंबई के नेस्को एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित अपनी शिवसेना की दशहरा रैली के दौरान बोला। उन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए ठाकरे पर निशाना साधा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने विदेशी दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, जो देश के साथ 'विश्वासघात' था। शिंदे ने कहा, "सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन किसी के दबाव में हमला नहीं किया। यह लाचारी और कायरता है। शेर हमेशा शेर ही रहता है!" उनका इशारा साफ था ठाकरे की 'कथित' नरमी पर।

केंद्र सरकार पर कटाक्ष

दूसरी तरफ, उद्धव ठाकरे ने भी शिवाजी पार्क में अपनी रैली में शिंदे गुट और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ठाकरे ने शिंदे समर्थकों को 'पीतल' और अपने वफादारों को 'सोना' बताते हुए कहा, "जो चुराया गया था वो पीतल था, असली सोना तो मेरे पास है।" उन्होंने मराठी भाषा पर हिंदी के 'शासन' का मुद्दा उठाते हुए चेतावनी दी, "मराठी पर हिंदी को शासन करने नहीं देंगे।" साथ ही, बीजेपी-आरएसएस पर हिंदुत्व के 'ढोंग' का आरोप लगाया। ठाकरे ने जीएसटी का श्रेय नेहरू को देते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया, "जीएसटी नेहरू ने लगाया था, क्या?"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 09:22 am

Hindi News / National News / आपको दशहरा मेला में मुनीर को बुलाना चाहिए… शिंदे का उद्धव पर तीखा तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करना पड़ा भारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार

Rahul Gandhi
विदेश

सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, राष्ट्रपति से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़! पकड़े दो गैंगस्टर्स, एक के पैर में मारी गोली

Delhi Police Encounter
राष्ट्रीय

इस राज्‍य में औरतों पर हो रहे हैं सबसे ज्‍यादा एसिड अटैक, NCRB की रिपोर्ट में लगातार तीसरे साल टॉप पर

राष्ट्रीय

भारतीय आहार में 62% कार्बोहाइड्रेट जबकि प्रोटीन सिर्फ 12%, इससे बढ़ रहा मोटापा और अन्य बीमारियां

Carbohydrates constitute 62% of the Indian diet, while proteins constitute only 12%
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.