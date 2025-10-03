आपको दशहरा मेला में मुनीर को बुलाना चाहिए… शिंदे का उद्धव पर तीखा तंज

दूसरी तरफ, उद्धव ठाकरे ने भी शिवाजी पार्क में अपनी रैली में शिंदे गुट और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ठाकरे ने शिंदे समर्थकों को 'पीतल' और अपने वफादारों को 'सोना' बताते हुए कहा, "जो चुराया गया था वो पीतल था, असली सोना तो मेरे पास है।" उन्होंने मराठी भाषा पर हिंदी के 'शासन' का मुद्दा उठाते हुए चेतावनी दी, "मराठी पर हिंदी को शासन करने नहीं देंगे।" साथ ही, बीजेपी-आरएसएस पर हिंदुत्व के 'ढोंग' का आरोप लगाया। ठाकरे ने जीएसटी का श्रेय नेहरू को देते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया, "जीएसटी नेहरू ने लगाया था, क्या?"