AI वीडियो के लिए भुगतने होंगे परिणाम, बिहार कांग्रेस को गिरिराज सिंह का कड़ा संदेश

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला।

भारत

Devika Chatraj

Sep 12, 2025

Giriraj Singh
गिरिराज सिंह की बिहार कांग्रेस को चेतावनी (X)

बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो को लेकर सियासत गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की।

क्या है मामला?

दरअसल, बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर एक एआई वीडियो शेयर किया है। भाजपा ने इस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिलाओं और गरीबों का अपमान करार दिया है।

कार्रवाई की मांग

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत नीचे गिर गए हैं। जैसे उन्हें अपनी मां का ख्याल नहीं है, वैसे ही वह किसी और की मां का सम्मान कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ एआई वीडियो बनाने के मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

PM के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग

इस तरह के लोगों को सामाजिक और कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अब उनके खिलाफ एआई वीडियो बना रहे हैं। क्या वह इस वीडियो के जरिए यह बताना चाहते हैं कि वह फ्रॉड और दुराचारी हैं? मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण रवैया मानता हूं और इसके परिणाम वह जरूर भुगतेंगे।"

लालू यादव पर भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद यादव के मन की मुराद पूरी होने वाली नहीं है। जिस तरह से धृतराष्ट्र की मुराद पूरी नहीं हुई, उसी तरह से लालू यादव के अरमान भी आंसूओं में बह जाएंगे। उन्होंने बिहार को गड्ढे में डाला है, जबकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है।"

Published on:

12 Sept 2025 01:23 pm

AI वीडियो के लिए भुगतने होंगे परिणाम, बिहार कांग्रेस को गिरिराज सिंह का कड़ा संदेश

