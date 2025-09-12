AI वीडियो के लिए भुगतने होंगे परिणाम, बिहार कांग्रेस को गिरिराज सिंह का कड़ा संदेश

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद यादव के मन की मुराद पूरी होने वाली नहीं है। जिस तरह से धृतराष्ट्र की मुराद पूरी नहीं हुई, उसी तरह से लालू यादव के अरमान भी आंसूओं में बह जाएंगे। उन्होंने बिहार को गड्ढे में डाला है, जबकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है।"