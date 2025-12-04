4 साल का स्ट्रगल, 9,000 की YouTube से कमाई…छोटे भाई की पहली इनकम पर बड़े भाई का पोस्ट वायरल

यूट्यूब से पहली कमाई का पोस्ट वायरल (File Photo)
कभी-कभी छोटी-सी सफलता भी इतनी बड़ी खुशी दे जाती है कि सालों की मेहनत अपने आप सार्थक लगने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ ओपनसॉक्स.एआई (Opensox.ai) के फाउंडर अजीत के साथ, जब उनके छोटे भाई ने यूट्यूब से अपनी जिंदगी की पहली कमाई पूरे 9,000 रुपये की। अजीत ने ये खुशी का पल सोशल मीडिया पर शेयर किया। स्क्रीनशॉट में उनका छोटा भाई पेमेंट क्रेडिट होने का प्रूफ भेज रहा है।
“मेरा छोटा भाई पिछले 4 साल से दिन-रात मेहनत कर रहा था, बस इसी दिन के लिए। मुझे आज भी याद है जब सब उस पर हंसते थे और उसके सपनों की बात करने के लिए उसके पास सिर्फ मैं ही था। हर नया आइडिया, हर सपना वो सबसे पहले मुझे ही बताता था, भले ही बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हों। मैं ही एकमात्र इंसान था जिससे वह अपने सपनों की बात कर सकता था।” पोस्ट डालते ही वायरल हो गया। हजारों लाइक्स, सैकड़ों शेयर और ढेर सारे भावुक कमेंट्स। लोग अपनी-अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करने लगे।
“बहुत खुशी हुई। मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब करने पर लोग बिना वजह ट्रोल करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद रिवॉर्ड मिलना 100% वर्थ इट है।” “वाह भाई, ये तो पिछले कुछ सालों की सारी मेहनत का फल है। ढेर सारी शुभकामनाएं छोटे भाई को।” “ये वो एंटी-लिवरेज स्टोरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ज्यादातर लोग एक वायरल मोमेंट से नहीं, लगातार मेहनत और रिपीटिशन से धीरे-धीरे सफल होते हैं। आपके भाई के पास एक दर्शक था जिसने सही वक्त पर भरोसा किया यही सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है।”
