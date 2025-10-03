पुलिस ने कसा शिकंजा, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार

वसीम ने पिछले तीन वर्षों से पाकिस्तानी एजेंटों को भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। उसके फोन से कई आपराधिक व्हाट्सएप चैट बरामद हुई हैं, जिनमें से कुछ डिलीट कर दी गई थीं। साइबर सेल इन चैट्स को रिकवर करने की प्रक्रिया में जुटा है। यह गिरफ्तारी पिछले सप्ताह पलवल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक अन्य पाकिस्तानी जासूस तौफीक के बयानों पर आधारित है, जिसने वसीम के शामिल होने का खुलासा किया। दोनों आरोपी पाक उच्चायोग और आईएसआई के साथ इंटरनेट कॉल्स के जरिए संपर्क में थे।