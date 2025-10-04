जुबीन गर्ग को दिया गया था जहर, डूबते हुए मुंह से निकले झाग! सिंगर के साथी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांचकर्ताओं को अपना बयान देते हुए गोस्वामी ने यह खुलासा किया है। उन्होंने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइज़र श्यामकानू महंत पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया है। गोस्वामी ने बयान देते हुए कहा कि, जुबीन एक बेहतरीन तैराक थे और उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, जुबीन की मौत से कुछ घंटे पहले उनके मैनेजर का व्यवहार संदिग्ध था। मैनेजर ने नाव की यात्रा के दौरान जबरन नाव का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया जिससे नाव बीच समुद्र में डगमगाने लगी और सभी की जान खतरे में पड़ गई थी।