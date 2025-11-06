Zubeen Garg केस में गिरफ्तार आरोपी के भाई ने CIC पद से दिया इस्तीफा, क्या रही बड़ी वजह?

श्यामकानू महंत सिंगापुर में हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आर्गेनाइजर थे। जुबीन गर्ग इस फेस्टिवल में 'सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर' बनकर गए थे। 19 सितंबर को फेस्टिवल से एक दिन पहले यॉट पार्टी के दौरान समुद्र में स्कूबा डाइविंग के वक्त जुबीन की मौत हो गई। श्यामकानू की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने दिल्ली, बैंकॉक, हो ची मिन्ह सिटी और सिंगापुर में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर कई फेस्टिवल आयोजित किए हैं। गुवाहाटी का वार्षिक रंगाली फेस्टिवल भी असम पर्यटन विभाग से कई बार सपोर्ट मिला है। जुबीन की मौत के बाद श्यामकानू के सरकारी कनेक्शन जांच के दायरे में आए। पिछले महीने उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वे बक्सा जेल में बंद हैं।