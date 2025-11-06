Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Zubeen Garg केस में गिरफ्तार आरोपी के भाई ने CIC पद से दिया इस्तीफा, क्या रही बड़ी वजह?

Zubeen Garg Death Case: असम के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Devika Chatraj

Nov 06, 2025

असम के मुख्य सूचना आयुक्त ने दिया इस्तीफा (ANI X- @JAIE_Foundation)

असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) और मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) भास्कर ज्योति महंत ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा सिंगापुर में असम के सुपरस्टार गायक-अभिनेता ज़ुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की संदिग्ध मौत के मामले में उनके छोटे भाई श्यामकानू महंत की गिरफ्तारी के बाद आया है। भास्कर ज्योति महंत ने इसे पूरी तरह स्वैच्छिक और नैतिक आधार पर लिया फैसला बताया।

CM बिस्वा ने की इस्तीफे की सिफारिश

भास्कर ज्योति महंत को 2023 में पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद अप्रैल महीने में तीन साल के लिए सीआईसी नियुक्त किया गया था। उन्होंने राजभवन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का हवाला देकर इस्तीफे की सिफारिश की थी, जिसे महंत ने स्वीकार कर लिया।

क्यों दिया इस्तीफा?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में भास्कर ज्योति महंत ने कहा, “यह फैसला पूरी तरह मेरा अपना था। मैंने पहले ही राज्य के सर्वोच्च कार्यालय को मौखिक रूप से बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस महीने की 4 तारीख को किसी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि मैंने अपने दायित्व निष्पक्षता से निभाए हैं, लेकिन वे मेरे भाई को सरकारी सहायता के बारे में आरटीआई दाखिल करने जा रहे हैं और मुझसे सहयोग मांग रहे हैं। मैंने सोचा कि पद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए। इसलिए नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया।”

श्यामकानू महंत का जुबीन गर्ग कनेक्शन?

श्यामकानू महंत सिंगापुर में हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आर्गेनाइजर थे। जुबीन गर्ग इस फेस्टिवल में 'सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर' बनकर गए थे। 19 सितंबर को फेस्टिवल से एक दिन पहले यॉट पार्टी के दौरान समुद्र में स्कूबा डाइविंग के वक्त जुबीन की मौत हो गई। श्यामकानू की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने दिल्ली, बैंकॉक, हो ची मिन्ह सिटी और सिंगापुर में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर कई फेस्टिवल आयोजित किए हैं। गुवाहाटी का वार्षिक रंगाली फेस्टिवल भी असम पर्यटन विभाग से कई बार सपोर्ट मिला है। जुबीन की मौत के बाद श्यामकानू के सरकारी कनेक्शन जांच के दायरे में आए। पिछले महीने उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वे बक्सा जेल में बंद हैं।

जुबीन गर्ग मौत मामले में अब तक क्या हुआ?

  • 19 सितंबर: सिंगापुर में यॉट पार्टी के दौरान जुबीन की मौत
  • अब तक 7 गिरफ्तारियां: श्यामकानू महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग, बैंड मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत, दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य
  • आरोप: आपराधिक साजिश, मर्डर, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत
  • सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे 'मर्डर' बताया, दिसंबर तक चार्जशीट का वादा

मामला अभी जांच के दायरे में है। असम पुलिस की एसआईटी और सीआईडी लगातार छापेमारी कर रही है। जुबीन के फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं।

