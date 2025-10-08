Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Zubeen Garg death: जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के DSP संदीपन गर्ग गिरफ्तार

संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी जुबीन की मौत के लगभग 20 दिनों बाद हुई है। इससे पहले जांच एजेंसी चार अन्य लोगों को हिरासत में ले चुकी है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 08, 2025

Zubeen Garg

फेमस असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का निधन (Photo: X)

Zubeen Garg death: असम के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई रहस्यमयी मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) संदीपन गर्ग को अपराध जांच विभाग (CID) की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गिरफ्तार कर लिया है। संदीपन गर्ग को जुबीन की मौत के लगभग 20 दिनों बाद बुधवार सुबह गिरफ्तार किया गया। यह इस मामले में पांचवीं गिरफ्तारी है।

संदीपन को कई बार इंटरोगेट करने के बाद किया गिरफ्तार

समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से सीआईडी के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, "हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। अब हम आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं।" संदीपन को इस मामले में पिछले कुछ दिनों में कई बार इंटरोगेट किया गया है। संदीपन गर्ग उस यॉट पर मौजूद थे जहां जुबीन को स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे का शिकार होना पड़ा था।

इससे पहले पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है

जुबीन की मौत की जांच में अब तक पांच लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 और 2 अक्टूबर को SIT ने सबसे पहले जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंता को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर हत्या (IPC की धारा 103 के तहत), आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप लगाए गए हैं। श्यामकानु पूर्व DGP भास्कर ज्योति महंता के छोटे भाई हैं।

इसके बाद 2 अक्टूबर को जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सह-गायिका अमृतप्रभा महंता को भी हिरासत में लिया गया। वीडियो फुटेज में गोस्वामी को जुबीन के बहुत करीब तैरते हुए देखा गया, जबकि महंता ने कथित तौर पर पूरा हादसा मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। गोस्वामी ने शुरुआत में आरोप लगाया कि मैनेजर सिद्धार्थ ने 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो) चिल्लाते हुए जुबीन को बचाने से रोका, और साथ ही जहर देने का भी संदेह जताया।

