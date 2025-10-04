Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Zubeen Garg Death: मौत की जांच के लिए सरकार ने किया न्यायिक आयोग का गठन, हाईकोर्ट के न्यायाधीश केरेंगे नेतृत्व

आयोग यह निर्धारित करेगा कि जुबिन की मौत किस वजह से हुई और घटनाओं का क्रम क्या रहा, आयोग यह भी जांच करेगा कि किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की किसी प्रकार की लापरवाही या किसी साज़िश की संभावना तो नहीं थी।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 04, 2025

Zubeen Garg

जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया (photo - ANI)

Zubeen Garg Death inquiry commission: असम के लोकप्रिय सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच करने के लिए असम सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।

ज़ुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी करते समय निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनका दो बार एक बार सिंगापुर में और दूसरा असम में पोस्टमार्टम हुआ है। दोनों ही परीक्षणों में गायक की मृत्यु से सीधे तौर पर जुड़ी किसी भी गड़बड़ी का पता नहीं चल सका। हालांकि, उनकी मृत्यु किस वजह से हुई, यह अब भी रहस्य है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़े कई सवालों का जवाब अबतक नहीं मिला है।

माना जा रहा है कि सिंगापुर में नौका यात्रा के दौरान तैरते समय गर्ग बेहोश हो गए थे और सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में उनकी मृत्यु का कारण "डूबना" बताया गया है।

माना जाता है कि जुबीन सिंगापुर में तैरते समय बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। सिंगापुर प्रशासन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत का कारण 'डूबना' बताया गया है। आयोग यह निर्धारित करेगा कि जुबिन की मौत किस वजह से हुई और घटनाओं का क्रम क्या रहा, आयोग यह भी जांच करेगा कि किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की किसी प्रकार की लापरवाही या किसी साज़िश की संभावना तो नहीं थी।

पुलिस ने अब तक, चार गिरफ्तारियां की गई हैं, सिंगापुर पूर्वोत्तर महोत्सव के आयोजक श्यामकनु महंत, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, और जुबीन के बैंड के दो संगीतकार, शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रवा महंत को गिरफ्तार किया है। जुबीन के बैंडमेट्स उनकी मौत के वक़्त घटना स्थल पर मौजूद थे। असम पुलिस की एसआईटी भी श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ हत्या के आरोपों की जांच कर रही है। विशेष पुलिस महानिदेशक (CID) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं और दोनों व्यक्तियों से फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है। मामले में मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता। हमने एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी गई है। नई जांच उन दावों के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मृत्यु हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 10:25 am

Hindi News / National News / Zubeen Garg Death: मौत की जांच के लिए सरकार ने किया न्यायिक आयोग का गठन, हाईकोर्ट के न्यायाधीश केरेंगे नेतृत्व

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

High Courts judges Vacancy: देश के HC में 29% जजों के पद खाली, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी, सिर्फ 2 हाईकोर्ट में पूरा स्टाफ

Judges post vacant in High Courts
Patrika Special News

दूसरी पत्नी को दोस्तों के साथ सोने पर किया मजबूर, चुपके से वीडियो भी बनाया, महिला की शिकायत ने मचाई खलबली!

CG Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

ट्रक के नीचे आने से तीन साल की मासूम का सिर धड़ से अलग, बेटी की लाश से लिपट कर रोते-रोते बेहोश हुई मां

Ambala road accident
राष्ट्रीय

जेल में चल रहा था दशहरा का जश्न, फिल्मी स्टाइल में भागे कैदी, कंबल की मदद से ऐसे हुए फरार

राष्ट्रीय

एक ही लड़की को दिल दे बैठे दो यार, एक के खिलाफ रची साजिश, दिया ये अंजाम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.