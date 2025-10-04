Zubeen Garg Death: मौत की जांच के लिए सरकार ने किया न्यायिक आयोग का गठन, हाईकोर्ट के न्यायाधीश केरेंगे नेतृत्व

पुलिस ने अब तक, चार गिरफ्तारियां की गई हैं, सिंगापुर पूर्वोत्तर महोत्सव के आयोजक श्यामकनु महंत, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, और जुबीन के बैंड के दो संगीतकार, शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रवा महंत को गिरफ्तार किया है। जुबीन के बैंडमेट्स उनकी मौत के वक़्त घटना स्थल पर मौजूद थे। असम पुलिस की एसआईटी भी श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ हत्या के आरोपों की जांच कर रही है। विशेष पुलिस महानिदेशक (CID) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं और दोनों व्यक्तियों से फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है। मामले में मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता। हमने एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी गई है। नई जांच उन दावों के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मृत्यु हुई।