जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग सैकिया ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए वहां गए थे। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन परिवार ने इसे साजिश करार देते हुए शिकायत दर्ज कराई। FIR में जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, फेस्टिवल आयोजक श्यामकानु महंता और सिंगापुर में मौजूद अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार, गरिमा सैकिया गर्ग, जुबीन की बहन पामी बार्थाकुर और उनके चाचा ने ईमेल के माध्यम से यह शिकायत दर्ज कराई।