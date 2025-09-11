आइआइटी में दाखिले का नया रास्ता बन रहा है- ओलंपियाड

यह बदलाव बहस का विषय बन गया है। जो विद्यार्थी वर्षों तक जेईई की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह 'लैटरल एंट्री' किसी हद तक अनुचित लग सकती है। सवाल यह भी है कि क्या ओलंपियाड की कठिनाई जेईई एडवांस से मेल खाती है?- इस नई पहल से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह प्रवेश प्रक्रिया आइआइटी की पारंपरिक मेरिटोक्रेसी को कमजोर करेगी या उसे और विविध बनाएगी? विशेषज्ञों के अनुसार, यह बताता है कि मेरिट केवल एक जेईई स्कोर से नहीं मापी जा सकती। जहां जेईई एडवांस का दबाव तेजी और पैटर्न पर है, वहीं ओलंपियाड ज्ञान की गहराई, विश्लेषण और मौलिकता पर केंद्रित होते हैं। इस लिहाज से आइआइटी में प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नए आयाम दे सकते हैं।