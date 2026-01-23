हाई प्रोफाइल सोसाइटी में 5 साल के मासूम को तेज रफ्तार कार ने कुचला, कार चालक…

दुर्घटना दोपहर करीब तीन बजे हुई। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि, एक व्यक्ति अपने दोस्त को जॉय नेस्ट सोसाइटी में ड्रॉप करने के लिए आया था। इसने कार को सोसाइटी में अंदर लिया। अंदर एक पांच साल का मासूम अपनी साइकल से खेल रहा था। कार ने बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्चा गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया। आनन-फानन में इसे अस्पताल ले जाया गया जहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता ने कार चालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR में कार को लापरवाही से चलाते हुए बच्चे को टक्कर मारने और टक्कर लगने से उसकी मौत हो जाने के आरोप लगाए गए हैं।